У сборной Украины по футболу теперь будет топливный партнер

Сегодня Всеукраинская спортивная общественная организация «Федерация футбола Украины» и СП ООО «Кершер» (входит в группу компаний ТНК-ВР) подписали договор, согласно которому компания стала официальным топливным партнером Национальной сборной команды Украины по футболу на период до сентября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что этот стратегический шаг позволит представить и укрепить новое позиционирование бренда ТНК на рынке, а также обеспечить связь торговой марки с наиболее популярным у украинских автомобилистов спортом.

«Достижение серьезных результатов в современном футболе невозможно без привлечения партнеров. В особенности - когда они разделяют наши ценности и помогают создать необходимые условия для качественной подготовки спортсменов. В случае с ТНК это еще и возможность популяризации футбола среди большего количества автолюбителей. Мы ценим поддержку компании и рассчитываем, что вместе сможем действовать на благо спорта номер один еще более эффективно», - отметил президент Федерации футбола Украина Григорий СУРКИС.

«Большинство наших клиентов очень интересуются футболом. Партнерство с Национальной сборной даёт возможность предложить им участие в увлекательных маркетинговых кампаниях, связанных с этим чудесным видом спорта, укрепить позиции нашего бренда на украинском рынке, и, конечно, поддержать игроков нашей сборной во всех матчах. Ведь мы «Взяли за правило болеть за своих». Теперь это наш девиз», - заявил генеральный директор СП ООО «Кершер» Хюб СТОКМАН.