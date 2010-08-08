Лолита Ананасова завоевала бронзу в синхронном плавании

Украинская спортсменка Лолита АНАНАСОВА заняла третье место в соревнованиях солисток по синхронному плаванню на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ее выступление судьи оценили в 93,000 балла.

Золотую медаль завоевала россиянка Наталья ИЩЕНКО (98,900 балла), серебро получила испанка Андреа ФУЭНТЕС (96,600)

Еще одну бронзу - в командных выступлениях - получила украинская восьмерка (92,800 балла). Впереди снова россиянки (золото) и испанки (серебро).

Как сообщал УНИАН, в ХХХ чемпионате Европы по водным видам спорта принимают участие 52 украинских спортсмена