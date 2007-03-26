Ромарио забил 999-й гол в карьере (фото)

Вопреки ожиданиям, стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро не стал в воскресенье свидетелем 1000 гола 41-летнего бразильского форварда Ромарио. Чтобы выполнить эту программу, играя за "Васку да Гама" против "Фламенго", футболисту надо было забить два мяча. Он забил только один - 999-й в своей футбольной карьере, и его команда победила со счетом 3:0.

Однако, если бы Ромарио удалось поразить ворота соперников дважды, то он стал бы вторым после Пеле игроком, достигшим исторического рубежа в 1000 голов. Тем не менее, у "Коротышки", как его называют в Бразилии, есть все шансы реализовать свою мечту.

По мнению некоторых статистиков, на счету Ромарио не 999, а 756 забитых мячей: с учетом 268 за "Васку да Гама" (Бразилия), 130 - за ПСВ (Нидерланды), 39 - за "Барселону" (Испания), 187 - за "Фламенго" (Бразилия), 6 - за "Валенсию" (Испания), 47 - за "Флуминенсе" (Бразилия), 22 - за ФК "Майами" (США), 1 - за ФК "Аделаида Юнайтед" (Австралия) и 56 за национальную сборную Бразилии.

Эта статистика, однако, учитывает лишь профессиональные голы Ромарио. Сам же бомбардир ведет отсчет с 25 ноября 1979 года, когда он, выступая за детскую команду "Оларии", целых три раза поразил ворота соперника - команды "Америка".

6 февраля 1985 года Ромарио провел свой первый матч в качестве профессионального игрока команды "Васку да Гама". В мае 1987 года он впервые сыграл в составе сборной своей страны.

По утверждению Ромарио, за свою карьеру футболиста он забил в 1249 играх, в которых принял участие, как профессионал - 903 гола, как любитель - 77 и 19 - в других матчах.

При решающем участии Ромарио сборная Бразилии в 1994 году стала четырехкратным чемпионом мира. В том же году он был признан ФИФА лучшим игроком планеты.

РИА Новости