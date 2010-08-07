Шахтер полностью задавил Севастополь

20:46, 07 августа 2010
Спорт
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Идет 5-тур Чемпионата Украины по футболу

Завершился первый сегодняшний матч 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73)

В остальных встречах:

Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75). Идет второй тайм.

Волынь - Заря 0:0. Идет второй тайм.

Оболонь - Кривбасс 0:0. Идет первый тайм.

Напомним, что вчера сыграли:

Ильичевец - Металлург З 0:0

... а завтра тур завершится матчами (набранные очки):

Карпаты (5) - Арсенал (6)

Динамо (10) - Металлург Д (4)

Таврия (4) - Днепр (12)

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