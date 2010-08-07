Шахтер полностью задавил Севастополь
20:46, 07 августа 2010Спорт
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Идет 5-тур Чемпионата Украины по футболу
Завершился первый сегодняшний матч 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Севастополь 5:0 (Фернандиньо 26, Эдуардо 42, Л.Адриано 46, Д.Коста 60, Морено 73)
В остальных встречах:
Металлист - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Девич 52 пен. - Краснопёров 19, Селин 56, Маркоски 75). Идет второй тайм.
Волынь - Заря 0:0. Идет второй тайм.
Оболонь - Кривбасс 0:0. Идет первый тайм.
Напомним, что вчера сыграли:
Ильичевец - Металлург З 0:0
... а завтра тур завершится матчами (набранные очки):
Карпаты (5) - Арсенал (6)
Динамо (10) - Металлург Д (4)
Таврия (4) - Днепр (12)
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