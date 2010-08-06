“Динамо” получило соперника в Лиге чемпионов

Первый матч киевляне будут играть дома

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Соперником киевского “Динамо” будет голландский "Аякс". Первый матч киевляне будут играть дома 17 августа, ответный - 25 августа. Победитель пара раунда плей-офф попадает в групповой турнир Лиги чемпионов. Матчи будут сыграны 17/18 и 24/25 августа. Все пары: Матчи 17 и 25 августа (первым указан хозяин первого матча) Зенит - Осер Динамо (Киев) - Аякс Русенборг - Копенгаген Спарта - Жилина Янг Бойз - Тоттенхэм Матчи 18 и 24 августа Зальцбург - Хапоэль Базель - Шериф Партизан - Андерлехт Вердер - Сампдория Брага - Севилья

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