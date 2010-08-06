“Динамо” получило соперника в Лиге чемпионов
13:17, 06 августа 2010Спорт
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Первый матч киевляне будут играть дома
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Соперником киевского “Динамо” будет голландский "Аякс". Первый матч киевляне будут играть дома 17 августа, ответный - 25 августа.
Победитель пара раунда плей-офф попадает в групповой турнир Лиги чемпионов. Матчи будут сыграны 17/18 и 24/25 августа.
Все пары:
Матчи 17 и 25 августа (первым указан хозяин первого матча)
Зенит - Осер
Динамо (Киев) - Аякс
Русенборг - Копенгаген
Спарта - Жилина
Янг Бойз - Тоттенхэм
Матчи 18 и 24 августа
Зальцбург - Хапоэль
Базель - Шериф
Партизан - Андерлехт
Вердер - Сампдория
Брага - Севилья
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