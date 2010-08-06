“Динамо” получило соперника в Лиге чемпионов

13:17, 06 августа 2010
Спорт
3322

Первый матч киевляне будут играть дома

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Соперником киевского “Динамо” будет голландский "Аякс". Первый матч киевляне будут играть дома 17 августа, ответный - 25 августа.

Победитель пара раунда плей-офф попадает в групповой турнир Лиги чемпионов. Матчи будут сыграны 17/18 и 24/25 августа.

Все пары:

Матчи 17 и 25 августа (первым указан хозяин первого матча)

Зенит - Осер

Динамо (Киев) - Аякс

Русенборг - Копенгаген

Спарта - Жилина

Янг Бойз - Тоттенхэм

Матчи 18 и 24 августа

Зальцбург - Хапоэль

Базель - Шериф

Партизан - Андерлехт

Вердер - Сампдория

Брага - Севилья

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter