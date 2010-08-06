Бессонов думает, что теперь "Днепру" будет легче

После преодоления первого барьера в Лиге Европы днепропетровскому "Днепру" будет легче.

Так считает главный тренер клуба Владимир Бессонов.

"Очень тяжело было подготовить команду физически, за семь дней мы провели три очень серьезных игры. Однако нам это удалось, и хорошо, что первый барьер мы прошли, потом будет легче. Главное - мы получили результат, а игра придет. Теперь через два дня нас ожидает тяжелая игра в Симферополе, будут играть многие из тех, кто не играл раньше", - сказал он.

"Страхи, сомнения у игроков были. Но я пытался донести до них, что все это - в прошлом, давно умерло. Больше на моих ребят давила погода и матчи, которые мы проводим через два дня на третий. Но однако, моменты мы создавали, и если бы больше реализовывали, было бы спокойнее", - прибавил Бессонов.

Чемпион