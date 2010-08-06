Украина поднялась на шестое место в рейтинге УЕФА

Благодаря победам Днепра и Карпат, а также поражению Сибири свершилось то, чего так долго ждали многие наши соотечественники, сообщает football.ua.

Согласно свежим данным, Украина обогнала Россию на считанные доли. Теперь у нашей страны суммарно 35.633, у россиян 35.541, а у идущих восьмыми португальцев 34.596.

О пятом месте пока не стоит и мечтать, так как у Франции 44.428.