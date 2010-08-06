Украина поднялась на шестое место в рейтинге УЕФА
08:00, 06 августа 2010Спорт
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Обогнали Россию на считанные доли
Благодаря победам Днепра и Карпат, а также поражению Сибири свершилось то, чего так долго ждали многие наши соотечественники, сообщает football.ua.
Согласно свежим данным, Украина обогнала Россию на считанные доли. Теперь у нашей страны суммарно 35.633, у россиян 35.541, а у идущих восьмыми португальцев 34.596.
О пятом месте пока не стоит и мечтать, так как у Франции 44.428.
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