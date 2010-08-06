Результаты матчей Лиги Европы

Завершились ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы

Рапид (Вена) - Берое (Стара-Загора) 3:0. Первый матч 1:1

Тетекс - Эльфсборг 1:2 (0:5)

ОФК - Галатасарай 1:5 (2:2)

Баник - Днепр (Могилев) 1:2 (0:1)

Зестапони - Карпаты 0:1 (0:1)

Карабах - Висла (Краков) 3:2 (1:0)

Динамо (Минск) - Маккаби (Хайфа) 3:1 (0:1)

Динамо (Тбилиси) - Штурм 1:1 (0:2)

Анортосис - Серкль 3:1 (0:1)

Аполлон - Сибирь 2:1 (0:1)

Гетеборг - Алкмаар 1:0 (0:2)

Днепр (Днепропетровск) - Спартак (Златибор-Вода) 2:0 (1:2)

Тимишоара - МЮПА 3:3 (2:1)

Брондбю - Будучность 1:0 (2:1)

Лозанна-Спорт - Рандерс 1:1 (3:2)

Люцерн - Утрехт 1:3 (0:1)

Левски - Кальмар 5:2 (1:1)

Арис - Ягеллония 2:2 (2:1)

Генк - Интер (Турку) 3:2 (5:1)

Бешикташ - Виктория (Пльзень) 3:0 (1:1)

Маккаби (Тель-Авив) - Олимпиакос 1:0 (1:2)

Яблонец - АПОЕЛ 1:3 (0:1)

Бангор Сити - Маритиму 1:2 (2:8)

Слован (Братислава) - Црвена Звезда 1:1 (2:1)

Аустрия (Вена) - Рух (Хожув) 3:0 (3:1)

Штутгарт - Мольде 2:2 (3:2)

Хайдук - Динамо (Бухарест) 3:0 (1:3)

Ливерпуль - Работнички 2:0 (2:0)

Клифтонвилл - ЦСКА (София) 1:2 (0:3)

Ювентус - Шэмрок Роверс 1:0 (2:0)

Хиберниан - Марибор 2:3 (0:3)

Монпелье - Дьор 0:1 (1:0). По пенальти 3:4

Мазервелл - Олесунн 3:0 (1:1)

Зриньски - Оденсе 0:0 (3:5)

Спортинг - Нордшелланд 2:1 (1:0)

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Жеребьевка раунда плей-офф состоится сегодня в 14.30, сразу после жеребьевки Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф выступают 35 победителей третьего отборочного раунда, 15 проигравших на аналогичной стадии Лиги чемпионов УЕФА, 14 обладателей национальных Кубков и 10 обладателей 3-6 мест из девяти стран, лучших в рейтинге УЕФА.

74 команды будут разбиты на семь групп, в каждой - поровну сеяных и несеяных команд, поделенных в зависимости от рейтинга. Клубы из одной национальной ассоциации не могут играть друг с другом.

При жеребьевке каждой группы шары сеяных и несеяных команд будут помещены в две чаши. Из них по одному шару поместят в пустую чашу посередине. Клуб, выбранный первым, проведет стартовый матч дома.

Матчи состоятся 19 и 26 августа.