Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

23:48, 24 марта 2007
Спорт
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Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г.

Группа А

Польша - Азербайджан - 5:0 (Бонк 3, Дудка 6, Лободзинский 34, Кжинувек 58, Казьмерчак 84)

Казахстан - Сербия - 2:1 (Аширбеков 47, Жумаскалиев 61 – Жигич 68)

Португалия - Бельгия - 4:0 (Нуну Гомеш 53, Роналду 55, 75, Куарежма 69).

Группа B

Фарерские острова - Украина - 0:2 (Езерский 20, Гусев 57)

Шотландия - Грузия - 2:1 (Бойд 11, Битти 89 - Арвеладзе 41)

Литва – Франция - 0:1 (Анелька 73)

Группа C

Молдова - Мальта - 1:1 (Епуряну 85 - Малья 73)

Норвегия - Босния-Герцеговина - 1:2 (Карью 50, пенальти – Мисимович 18, Муслимович 33)

Греция - Турция - 1:4 (Кириакос 5 – Тунджай 27, Юнал 55, Тюмер 70, Гекдениз 81)

Группа D

Ирландия - Уэльс - 1:0 (Айланд, 39)

Кипр - Словакия - 1:3 (Алонефтис 45 - Виттек 54, Шкртел 67, Якубко 77)

Чехия - Германия - 1:2 (Барош 77 - Кураньи 42, 62)

Группа E

Хорватия - Македония - 2:1 (Срна 58, Эдуардо 88 - Седлоски 38)

Израиль - Англия - 0:0

Эстония - Россия - 0:2 (Кержаков 66, 78)

Группа F

Лихтенштейн - Северная Ирландия - 1:4 (Бургмайер 91 - Хили 52, 75, 83, Макканн 92)

Испания - Дания - 2:1 (Морьентес 34, Давид Вилья 45 - Гравгор 49).

Группа G

Люксембург - Беларусь - 1:2 (Саграхола 68 - Калачёв 25, Кутузов 54)

Албания – Словения - 0:0

Нидерланды - Румыния - 0:0

 

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