Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. Группа А Польша - Азербайджан - 5:0 (Бонк 3, Дудка 6, Лободзинский 34, Кжинувек 58, Казьмерчак 84) Казахстан - Сербия - 2:1 (Аширбеков 47, Жумаскалиев 61 – Жигич 68) Португалия - Бельгия - 4:0 (Нуну Гомеш 53, Роналду 55, 75, Куарежма 69). Группа B Фарерские острова - Украина - 0:2 (Езерский 20, Гусев 57) Шотландия - Грузия - 2:1 (Бойд 11, Битти 89 - Арвеладзе 41) Литва – Франция - 0:1 (Анелька 73) Группа C Молдова - Мальта - 1:1 (Епуряну 85 - Малья 73) Норвегия - Босния-Герцеговина - 1:2 (Карью 50, пенальти – Мисимович 18, Муслимович 33) Греция - Турция - 1:4 (Кириакос 5 – Тунджай 27, Юнал 55, Тюмер 70, Гекдениз 81) Группа D Ирландия - Уэльс - 1:0 (Айланд, 39) Кипр - Словакия - 1:3 (Алонефтис 45 - Виттек 54, Шкртел 67, Якубко 77) Чехия - Германия - 1:2 (Барош 77 - Кураньи 42, 62) Группа E Хорватия - Македония - 2:1 (Срна 58, Эдуардо 88 - Седлоски 38) Израиль - Англия - 0:0 Эстония - Россия - 0:2 (Кержаков 66, 78) Группа F Лихтенштейн - Северная Ирландия - 1:4 (Бургмайер 91 - Хили 52, 75, 83, Макканн 92) Испания - Дания - 2:1 (Морьентес 34, Давид Вилья 45 - Гравгор 49). Группа G Люксембург - Беларусь - 1:2 (Саграхола 68 - Калачёв 25, Кутузов 54) Албания – Словения - 0:0 Нидерланды - Румыния - 0:0

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