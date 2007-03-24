Мики Андо - новая чемпионка мира по фигурному катанию (5 фото)

В Токио завершился очередной чемпионат мира по фигурному катанию.

Последними разыграли медали женщины.

Новой чемпионкой мира стала японка Мики Андо, которая на 0,6 балла опередила свою соотечественницу, чемпионку мира среди юниоров Мао Асаду. Третье место заняла кореянка Ким Ю На.

"Медали в женских соревнованиях разыгрываются последними, к тому же, я показывала свою программу последней. Было очень трудно совладать с нервами, - призналась 19-летняя Мики Андо. – Я очень счастлива, что показала лучший результат в своей карьере".

Андо стала первой японской чемпионкой мира с 1994 года, когда победила Юка Сато. Всего же в истории было только три победительницы мировых первенств из Японии – первой в 1989 году стала Мидори Ито.

Лента.ру