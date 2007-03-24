Завершился матч сборной Украины с Фарерами

Завершился матч отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. (группа B) между командами Фарерских островов и Украины. Сборная Украины выиграла 0:2 (Езерский 20, Гусев 57).

В матче не участвовали капитан команды Андрей ШЕВЧЕНКО, Сергей РЕБРОВ и Руслан РОТАНЬ. Возможно, тренер сборной Олег БЛОХИН решил дать отдохнуть лидерам команды перед матчем с Литвой, запланированным на 28 марта.

Даже без этих игроков сборная Украины выглядела очень уверенно. Украинцы играли разнообразно и расковано. Первый гол "удался" на 21 минуте. После забитого гола украинцы не собирались останавливаться. Особенно были активны Андрей ВОРОНИН, Олег ГУСЕВ и Максим КАЛИНИЧЕНКО.

Игра команды Фарерских островов в начале ничем не запомнились. Первый удар в ворота Александра ШОВКОВСКОГО им удалось нанести только на 45-й минуте. После перерыва игра продолжилась в той же манере. Украинцы владели преимуществом и увеличивали давление на ворота противника.

На 57 минуте после очередной атаки украинцев О.ГУСЕВ подправил прострел справа в дальний угол. Фарерцы пытались контратаковать, однако их нападающие проигрывали украинским защитникам. Однажды всё же после опасного штрафного фарерцы могли забить гол, но А.ШОВКОВСКИЙ с ударом справился.

В группе B завершился матч Шотландия - Грузия (2:1, Бойд 11, Битти 89 - Арвеладзе 41), позже начнётся игра Литва - Франция

В группе А завершилась игра Казахстан - Сербия (2:1, Аширбеков 47, Жумаскалиев 61 – Жигич 68).

В группе D завершилась игра Ирландия - Уэльс (1:0, Айланд, 39).