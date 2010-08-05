Определились возможные соперники "Динамо" в Лиге Чемпионов

После того, как вчера состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились все возможные соперники киевского “Динамо” на следующей стадии главного еврокубкового турнира.

В 4-й квалификации Лиги чемпионов украинский клуб оказался в числе несеяных подгруппы нечемпионов, и поэтому может сыграть с одним из следующих пяти клубов:

Зенит (Санкт-Петербург, Россия)

Севилья (Испания)

Вердер (Бремен, Германия)

Тоттенхэм (Лондон, Англия)

Аякс (Амстердам, Нидерланды).

Кроме киевлян, в числе “несеяных” оказались “Янг Бойз” (Швейцария), “Брага” (Португалия), “Сампдория” (Италия) и “Осер” (Франция).

Еще пять путевок в групповой турнир Лиги чемпионов будут разыграны в подгруппе чемпионов среди следующих клубов: “Зальцбург” (Австрия), “Жилина” (Словакия), “Спарта” (Прага, Чехия), “Андерлехт” (Бельгия), “Хапоэль” (Тель-Авив, Израиль), “Копенгаген” (Дания), “Шериф” (Молдавия), “Базель” (Швейцария), “Русенборг” (Норвегия), “Партизан” (Сербия).

Добавим, что жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится завтра. Начало в 13:00. Первые матчи этого этапа турнира пройдут 17/18 августа, ответные — 24/25 августа

Gazeta.ua