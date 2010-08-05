Суркис не собирается больше кого-то покупать в «Динамо»

Киевское "Динамо" не интересуется аргентинскими игроками и вообще не собирается больше кого-либо покупать.

Об этом после матча с "Гентом" в эфире телепрограммы "Третий тайм" заявил президент киевлян Игорь Суркис.

"На сегодня "Динамо" никем не интересуется. Мы ждем приезда Андре и Гильерме. Поэтому мы не будем никого покупать", - сказал он.

"Мы укомплектованы. Сегодня вот вернулся Гусев, Каддури уже играет, Юссуф сидел на скамье, Попов должен вот-вот набрать игровые кондиции. Поэтому наши игроки уже сегодня должны бороться за место в составе", - прибавил Суркис.

Чемпион