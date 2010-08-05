Суркис не собирается больше кого-то покупать в «Динамо»
08:51, 05 августа 2010Спорт
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Игроки должны бороться за место в составе
Киевское "Динамо" не интересуется аргентинскими игроками и вообще не собирается больше кого-либо покупать.
Об этом после матча с "Гентом" в эфире телепрограммы "Третий тайм" заявил президент киевлян Игорь Суркис.
"На сегодня "Динамо" никем не интересуется. Мы ждем приезда Андре и Гильерме. Поэтому мы не будем никого покупать", - сказал он.
"Мы укомплектованы. Сегодня вот вернулся Гусев, Каддури уже играет, Юссуф сидел на скамье, Попов должен вот-вот набрать игровые кондиции. Поэтому наши игроки уже сегодня должны бороться за место в составе", - прибавил Суркис.
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