Результаты матчей Лиги чемпионов

3-4 августа сыграны матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Хапоэль (Тель-Авив) - Актобе 3:1 (Первый матч 0:1)

Андерлехт - ТНС 3:0 (3:1)

Копенгаген - БАТЭ 3:2 (0:0)

Динамо (Загреб) - Шериф 1:1 (1:1). По пенальти 5:6

Базель - Дебрецен 3:1 (2:0)

Фенербахче - Янг Бойз 0:1 (2:2)

Русенборг - АИК 3:0 (1:0)

ХИК - Партизан 1:2 (0:3)

ПАОК - Аякс 3:3 (1:1)

Селтик - Брага 2:1 (0:3)

Зальцбург - Омония 4:1 (1:1)

ГЕНТ - ДИНАМО 1:3 (0:3)

Жилина - Литекс 3:1 (1:1)

Зенит - Униря 1:0 (0:0)

Лех - Спарта 0:1 (0:1)

6 августа состоится жеребьевка раунда плей-офф, в которой будут участвовать победители указанных матчей и клубы, финишировавшие на 4-х местах в национальных чемпионатах Англии, Испании, Италии и на 3-х - в Германии и Франции.

Матчи плей-офф пройдут 17-18 (первые) и 24-25 (ответные) августа.