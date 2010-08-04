Динамо выиграло в Бельгии

23:15, 04 августа 2010
Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов

Сегодняшними играми завершился третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Гент - Динамо 1:3 (Кулибали 85 - Гармаш 32, Милевский 55, Гусев 90). Первый матч - 0:3

Динамо проходит в плей-офф.

Остальные матчи:

Хапоэль (Тель-Авив) - Актобе 3:1 (Первый матч 0:1)

Андерлехт - ТНС 3:0 (3:1)

Копенгаген - БАТЭ 3:2 (0:0)

Динамо (Загреб) - Шериф 1:1 (1:1). По пенальти 5:6 (всего было пробито 18 пенальти, из них 7 не реализованы)

Базель - Дебрецен 3:1 (2:0)

Фенербахче - Янг Бойз 0:1 (2:2)

Русенборг - АИК 3:0 (1:0)

ХИК - Партизан 1:2 (0:3)

ПАОК - Аякс 3:3 (1:1)

Селтик - Брага 2:1 (0:3)

Зальцбург - Омония 4:1 (1:1)

Жилина - Литекс 3:1 (1:1)

Зенит - Униря 1:0 (0:0)

Лех - Спарта 0:1 (0:1)

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