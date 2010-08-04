Яхта украинских ВМС участвует в международной парусной регате

23:02, 04 августа 2010
Спорт
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«Порт Бургас» стартовала сегодня

Международная парусная регата «Порт Бургас» стартовала сегодня в территориальных водах Болгарии.

От Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в соревнованиях принимает участие крейсерско-гоночная яхта «Фіолент» Академии ВМС им.Нахимова, сообщили агентству УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

Как запланировано, во время соревнований украинские яхтсмены также ознакомятся с организацией международных парусных гонок для дальнейшей реализации в системе морского воспитания курсантов Академии ВМС им.Нахимова.

Яхтенная регата «Порт Бургас» финиширует 8 августа, а уже 12 августа другая яхта ВМС ВС Украины - «Юнона» - примет участие в гонке «Кор Короли», которая также состоится в территориальных водах Болгарии.

 

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