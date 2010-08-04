«Динамо» в Бельгии: будет ли первая победа?

Сегодня в бельгийском городке Гент на стадионе «Жюль Оттен» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» (Киев)

Напомним, что первая игра завершилась победой киевлян со счетом 3:0. Голы забивали Ярмоленко, Шевченко и Зозуля.

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев взял на ответный поединок 22 игрока. Из-за травм в Киеве остались вратари Александр Шовковский и Станислав Богуш, полузащитники Милош Нинкович, Факундо Бертольо и Тибериу Гиоане, а также защитник Евгений Хачериди.

Как отмечает официальный сайт киевского «Динамо», лишь дважды до сегодняшнего дня еврокубковый жребий сводил «Динамо» с бельгийскими командами. В каждом из случаев это был самый титулованный клуб страны – «Андерлехт». В обоих поединках в Бельгии «Динамо» уступало с одинаковым счетом 2:4. Теперь болельщики ждут от команды Валерия Газзаева не только выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, но и первой в истории победы на бельгийской земле

Прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» смотрите сегодня в 21.30 на телеканале ICTV.