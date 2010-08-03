ФИФА оштрафовала чемпионов мира по футболу и их соперников по финалу
22:15, 03 августа 2010Спорт
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Много нарушений
Финалисты Чемпионата мира по футболу сборные Испании и Голландии оштрафованы Международной федерацией футбола (ФИФА) за большое число нарушений в финале чемпионата, сообщает Би-Би-Си.
Обладателям Кубка мира испанцам придется заплатить около 9 тыс., а голландцам - около 14 тыс. долларов.
В общей сложности за время матча команды 47 раз нарушили правила.
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