ФИФА оштрафовала чемпионов мира по футболу и их соперников по финалу

Финалисты Чемпионата мира по футболу сборные Испании и Голландии оштрафованы Международной федерацией футбола (ФИФА) за большое число нарушений в финале чемпионата, сообщает Би-Би-Си.

Обладателям Кубка мира испанцам придется заплатить около 9 тыс., а голландцам - около 14 тыс. долларов.

В общей сложности за время матча команды 47 раз нарушили правила.