Кличко больше не воспринимает Поветкина как потенциального соперника

Украинский боксер-тяжеловес Владимир КЛИЧКО заявил, что он больше не принимает в расчет россиянина Александра ПОВЕТКИНА в качестве своего потенциального соперника.

В.КЛИЧКО сделал это заявление вечером 2 августа на официальной пресс-конференции, посвященной его бою с нигерийцем Сэмюэлом ПИТЕРОМ, сообщает интернет-издание fightnews.com.

Поединок КЛИЧКО-ПИТЕР состоится 11 сентября во Франкфурте, хотя изначально планировалось, что соперником украинца будет именно А.ПОВЕТКИН. Однако россиянин не подписал контракт на бой в положенные сроки, а также не явился на обязательную пресс-конференцию.

За это Международная федерация бокса (IBF), чемпионским титулом по версии которой владеет Владимир КЛИЧКО, лишила россиянина статуса обязательного претендента и опустила его с первой на 11-ю строчку рейтинга. Заменой А.ПОВЕТКИНУ стал С.ПИТЕР, занимающий второе место в рейтинге IBF, напоминает Лента.ру.

Вечером 2 августа В.КЛИЧКО заявил, что он рад получить "настоящего соперника", а не боксера, "который дерется в своих снах". С.ПИТЕРА украинец назвал опытным соперником, обладающим сильным ударом. В.КЛИЧКО и С.ПИТЕР уже встречались в сентябре 2005 года. Тогда украинец дважды оказался в нокдауне в пятом раунде и один раз - в десятом, но довел бой до конца и выиграл по очкам.

С.ПИТЕР, также присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что не хочет много говорить: "Пусть за меня говорят мои кулаки 11 сентября. Вы увидите нового Сэма ПИТЕРА", - пообещал нигериец.