Блохин оставил Шевченко и Реброва в Киеве

В пятницу в 15:00 сборная Украины чартерным рейсом улетела на очередной матч отбора к ЕВРО-2008 на Фарерские острова. Как оказалось, улетела она без своего лидера и капитана Андрея Шевченко. Кроме того, в Киеве также остались Сергей Ребров, и не до конца восстановившийся после травмы Руслан Ротань. На просьбу прокомментировать причины, по которым Шевченко и Ребров остались в Киеве в ФФУ ответили, что им пока ничего по этому поводу неизвестно.

Вероятнее всего, главный тренер сборной Украины Олег Блохин, учитывая обстоятельства, при которых шла подготовка к этому матчу, погодные условия и состояние поля на Фарерах, принял решение не рисковать своими лидерами и позволить им планомерно подготовиться к обещающему стать очень сложным матчу против Литвы.

ПроФутбол