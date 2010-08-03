Вратарю «Зари» грозит 8 матчей дисквалификации

Дисциплинарный комитет украинской Премьер-лиги на своем очередном заседании, запланированном на ближайший четверг, в числе прочих вопросов, рассмотрит также скандальный инцидент, произошедший во время матча 4-го тура чемпионата Украины между луганской «Зарей» и львовскими «Карпатами» (2:2).

Напомним, в конце этого поединка голкипер хозяев Игорь Шуховцев полностью потерял контроль над своими эмоциями после того, как в ворота «Зари» был назначен пенальти: вратарь несколько раз толкнул главного арбитра встречи Виталия Годуляна, а также одного из игроков «Карпат». Буйного стража ворот «Зари не остановила ни красная карточка, ни уговоры футболистов обеих команд. Взять в себя в руки Шуховцев сумел лишь после того, как на поле появились бойцы «Беркута».

Теперь вратаря «Зари» ждет суровое наказание. По предварительной информации, за хулиганские выходки во время матча с «Карпатами» Шуховцеву грозит 8 матчей дисквалификации, сообщает Динамо Киев от Шурика.