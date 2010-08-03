Тернополь станет одним из тренировочных центров Евро-2012

Тернополь включен в официальный каталог УЕФА как город, где сможет тренироваться одна из команд - участниц Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, такое решение принял директор департамента по организации мероприятий УЕФА Лукас АХЕРМАН после посещений 30 июля Тернополя и изучения инфраструктуры города.

Представитель УЕФА осмотрел гостиницу «Тернополь», а также центральный городской стадион, где в данное время закончена реконструкция внутренних помещений, входа и выхода на стадион, модернизация футбольного поля и обеспечено его автоматическое орошение, установлена современная система озвучивания. С 1 июля начата работа по устройству крыши над южной трибуной. Также разработана проектно-сметная документация общей реконструкции стадиона (ремонт трибун, замена пластиковых сидений, установление освещения).

Л.АХЕРМАН заметил, что после включения Тернополя в каталог УЕФА как города-спутника, где сможет тренироваться одна из команд - участниц Евро-2012, эксперты УЕФА каждые полгода будут инспектировать состояние дел и выполнение требований европейской федерации.

Он также сообщил, что в каталоге будет размещена информация обо всех городах, которые будут принимать Чемпионат Европы по футболу 2012 года на территории Украины и Польши, а также о городах - тренировочных центрах.

«Каталог разошлют 54 странам – участницам Евро-2012. В конце 2011 года после отборочных матчей, когда станет известно, кто и где будет играть в Украине и Польше, команды будут подавать свои заявки на выбор города - тренировочного центра», – объяснил Л.АХЕРМАН.