”Металлург” объявил бойкот газете ”Команда”

Футбольный клуб "Металлург" (Донецк) вслед за донецким "Шахтером" прекращает "всякое сотрудничество с газетой "Команда". Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Металлурга", распространенном сегодня.

"Футбольный клуб "Металлург" (Донецк) возмущен хамской, иного слова и не подберешь, публикацией в газете "Команда" "Чем пахнет по воскресеньям?", - отмечается в заявлении.

Подчеркивая, что "находится в стороне от дрязг между "Шахтером" и "Динамо", пресс-служба "Металлурга" заявляет, что не может «относиться спокойно» к тому, что опубликовала газета.

"В самом начале этой "публикации" читателю предложена мысль о том, что "из Донецка несется предсказуемая волна нечистот", "сплошной городской коллектор", "для настоящего донецкого джентльмена лучшей разрядкой является метание фекалий". По убеждению пресс-службы, этими высказываниями «затронуты честь и достоинства людей всего Донбасса». «Оскорблениям подвергнуты простые болельщики, весь народ нашей области», - указывается в заявлении "Металлурга".

"Металлург" называет статью, напечатанную в газете "Команда", "ничтожной" и отмечает, что эта публикация «явно не вписывается» в канву того, что представители УЕФА в минувшем году доверили Донецку проведение финальной части чемпионата Европы среди 17-летних футболистов.

"Инфраструктура Донецка постоянно развивается, подтверждением чему являются постоянные визиты в наш край делегаций из Франции, Германии, Голландии, Бельгии, которые с восхищением говорят о великолепных учебно-тренировочных базах "Металлурга" и "Шахтера". Донбасс служит примером для всей Украины как надо любить и развивать спорт", отмечают авторы заявления.

"ФК "Металлург" (Донецк) прекращает всякое сотрудничество с газетой "Команда". Мы понимаем, что не все журналисты "Команды" к этому причастны, однако до тех пор, пока на первой странице газеты главный редактор газеты публично не извинится перед жителями Донбасса, мы прекращаем всякое сотрудничество и отзываем свою аккредитацию для журналистов этого издания", говорится в заявлении.

"Металлург" также "призывает всех жителей Донбасса до момента публичного извинения господина КАРМАНА (редактор "Команды" - УНИАН) не приобретать газету "Команда" в местах распространения газеты".

Как сообщал УНИАН, 22 марта пресс-служба ФК "Шахтер" (Донецк) распространила заявление, в котором сообщила, что лишила аккредитации газету "Команда" и потребовала от нее извинений перед президентом клуба, командой и болельщиками.

"Клуб прекращает всякое сотрудничество с этим изданием (газетой "Команда" - УНИАН) до тех пор, пока на его страницах не будут принесены официальные извинения ФК "Шахтер", его президенту, команде, донецким болельщикам. С обозначенного издания снимается аккредитация на матчи с участием команды "Шахтер", говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что "тренерам, игрокам, работникам клуба будет предложено отказаться от интервью и любых комментариев журналистам газеты "Команда".