Украинские легкоатлеты завоевали 6 медалей на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике, который вчера завершился в Барселоне, украинские спортсмены завоевали 6 медалей - 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Ольга САЛАДУХА в тройном прыжке и женская эстафетная команда в беге 4х100 м в составе Олеси ПОВХ, Натальи ПОГРЕБНЯК, Марии РЕМЕНЬ и Елизаветы БРЫЗГИНОЙ. Последняя прибавила к чемпионскому званию еще и серебряную медаль на дистанции 200 метров.

«Серебро» также в активе Максима МАЗУРИКА в прыжках с шестом и Натальи ДОБРЫНСКОЙ в семиборье. Третьим на финише забега на 400 метров с барьерами был Станислав МЕЛЬНИКОВ.

Еще ряд украинских легкоатлетов остановились за шаг до пьедестала, заняв 4-е и 5-е места.

По итогам первенства Европы, украинцы заняли 7-е общекомандное место.