Вратаря "Зари" с поля выводил Беркут

Матч 4-го тура Чемпионата Украины "Заря" – "Карпаты" (2:2) закончился удалением вратаря луганской команды Игоря Шуховцева – голкипер несколько раз толкнул арбитра матча Виталия Годуляна, когда тот на 90-й минуте поставил второй пенальти в ворота "Зари", передает ИА "МОСТ-Харьков".

Чтобы увести Шуховцева, на поле даже вышли бойцы "Беркута".

Игорь Шуховцев в интервью официальному сайту "Зари" прокомментировал инцидент: "С судьей Виталием Годуляном, наверное, у каждого футболиста премьер-лиги что-то да происходит. Его просто не зря когда-то дисквалифицировали. Просто, когда что-то говорят судьи, то во внимание это не принимается, а когда что-то говорят футболисты, то это сразу дисквалификация. То, что я толкнул судью, может привести к дисквалификации. Это я знаю. Но пусть он следит за своими словами и не говорит лишних слов футболистам".

"Он сказал мне: "Это вам за старые долги". Я могу это подтвердить. Кроме этого, эту фразу слышали Алексей Полянский и Никита Каменюка, которые находились рядом. После этого последовал толчок с моей стороны, и меня выгнали".

Также Шуховцев сообщил, что был уверен в своем коллеге Юрии Мартыщуке, который вышел и отразил пенальти от Батисты. "Мы после тренировок остаемся иногда, балуемся, пробивая одиннадцатиметровые. Честно говоря: была уверенность, пусть не на 100%, но на 90% точно, что Юра справится с ударом".

Вместе с тем, сайт football.ua отмечает, что на 83-й минуте "Батиста забил, но его гол отменили из-за более чем сомнительного офсайда; также спорный эпизод произошел на 88-й минуте, когда Годвин пробивал головой, а Шуховцев отбивал мяч то ли с линии, то ли из-за линии ворот". По мнению издания, фразу Годуляна о старых долгах можно объяснить именно этим.