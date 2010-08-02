Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
Лидеры не отдали очков
Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу
Заря - Карпаты 2:2 (Виценец 51, Силюк 66 - Ткачук 5 пен., Гудима 26)
Днепр - Оболонь 3:0 (Селезнев 17, Калиниченко 30, Гоменюк 60)
Металлург Д - Металлист 0:3 (Девич 32, Клейтон Шавьер 38, 78)
Напомним, что ранее сыграли:
Металлург З - Волынь 0:1 (Павлов 45)
Кривбасс - Ильичевец 1:0 (Максимов 65)
Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)
Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)
Ворскла - Таврия 0:0
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Таким образом лидеры не изменились: у Днепра – 12 очков, у Шахтера и Динамо - по 10.
Образовалась большая "средняя группа": Ворскла и Металлист - по 7 очков, Арсенал – 6, Кривбасс, Севастополь и Карпаты – по 5, у четырех команд (Металлург Д, Таврия, Ильичевец, Волынь) - по 4 очка.
У Карпат - 2 очка, Металлурга З и Оболони - по одному.
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В 5-м туре играют (набранные очки):
6 августаИльичевец (4) - Металлург З (1)
7 августа
Волынь (4) - Заря (2)
Оболонь (1) - Кривбасс (5)
Шахтер (10) - Севастополь (5)
Металлист (7) - Ворскла (7)
8 августаКарпаты (5) - Арсенал (6)
Динамо (10) - Металлург Д (4)
Таврия (4) - Днепр (12)