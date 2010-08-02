Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу

Заря - Карпаты 2:2 (Виценец 51, Силюк 66 - Ткачук 5 пен., Гудима 26)

Днепр - Оболонь 3:0 (Селезнев 17, Калиниченко 30, Гоменюк 60)

Металлург Д - Металлист 0:3 (Девич 32, Клейтон Шавьер 38, 78)

Напомним, что ранее сыграли:

Металлург З - Волынь 0:1 (Павлов 45)

Кривбасс - Ильичевец 1:0 (Максимов 65)

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)

Ворскла - Таврия 0:0

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Таким образом лидеры не изменились: у Днепра – 12 очков, у Шахтера и Динамо - по 10.

Образовалась большая "средняя группа": Ворскла и Металлист - по 7 очков, Арсенал – 6, Кривбасс, Севастополь и Карпаты – по 5, у четырех команд (Металлург Д, Таврия, Ильичевец, Волынь) - по 4 очка.

У Карпат - 2 очка, Металлурга З и Оболони - по одному.

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В 5-м туре играют (набранные очки):

6 августа Ильичевец (4) - Металлург З (1)

7 августа

Волынь (4) - Заря (2)

Оболонь (1) - Кривбасс (5)

Шахтер (10) - Севастополь (5)

Металлист (7) - Ворскла (7)

8 августа Карпаты (5) - Арсенал (6)

Динамо (10) - Металлург Д (4)

Таврия (4) - Днепр (12)