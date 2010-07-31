Украинская спортсменка получила первое золото на ЧЕ по легкой атлетике

Ольга Саладуха принесла Украине первую золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в Барселоне, выиграв соревнования в тройном прыжке.

Вернувшаяся в спорт после рождения ребенка Саладуха в своей лучшей попытке улетела на 14,81 метра. На 25 см украинка опередила итальянку Симону Ла Маниту, бронзовую медаль завоевала представляющая Бельгию Светлана Большакова (14,55).