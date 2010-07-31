Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:43, 31 июля 2010Спорт
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День "футбольного счета"
Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Металлург З - Волынь 0:1 (Павлов 45)
Кривбасс - Ильичевец 1:0 (Максимов 65)
Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)
Завтра тур завершится матчами (набранные очки):
Заря (1) - Карпаты (4)
Днепр (9) - Оболонь (1)
Металлург Д (4) - Металлист (4)
Напомним, что вчера сыграли:
Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)
Ворскла - Таврия 0:0
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