Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:43, 31 июля 2010
Спорт
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День "футбольного счета"

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Металлург З - Волынь 0:1 (Павлов 45)

Кривбасс - Ильичевец 1:0 (Максимов 65)

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

Завтра тур завершится матчами (набранные очки):

Заря (1) - Карпаты (4)

Днепр (9) - Оболонь (1)

Металлург Д (4) - Металлист (4)

Напомним, что вчера сыграли:

Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)

Ворскла - Таврия 0:0

 

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