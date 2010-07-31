Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

День "футбольного счета"

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. Металлург З - Волынь 0:1 (Павлов 45) Кривбасс - Ильичевец 1:0 (Максимов 65) Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76) Завтра тур завершится матчами (набранные очки): Заря (1) - Карпаты (4) Днепр (9) - Оболонь (1) Металлург Д (4) - Металлист (4) Напомним, что вчера сыграли: Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47) Ворскла - Таврия 0:0

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