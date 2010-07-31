Динамо вышло в лидеры Чемпионата Украины по футболу
Ждем игры в Днепропетровске
Завершился первый из сегодняшних матчей Чемпионата Украины по футболу
Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)
С десятью очками Динамо сравнивается с Шахтером в турнирной таблице. У команд равная разница "забитые - пропущенные" (9-4 и 7-2, соответственно). Девять забитых мячей формально выводят киевлян на первую строчку. Но на третьем месте Днепр, у которого сыграно на матч меньше и который очков за три тура нынешнего первенства еще не терял.
Сегодня должны еще состояться матчи:
Металлург З (1) - Волынь (1)
Кривбасс (2) - Ильичевец (4)
...а завтра тур завершат:Заря (1) - Карпаты (4)
Днепр (9) - Оболонь (1)
Металлург Д (4) - Металлист (4)
Напомним, что вчера сыграли:
Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)
Ворскла - Таврия 0:0