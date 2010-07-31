Динамо вышло в лидеры Чемпионата Украины по футболу

Завершился первый из сегодняшних матчей Чемпионата Украины по футболу

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

С десятью очками Динамо сравнивается с Шахтером в турнирной таблице. У команд равная разница "забитые - пропущенные" (9-4 и 7-2, соответственно). Девять забитых мячей формально выводят киевлян на первую строчку. Но на третьем месте Днепр, у которого сыграно на матч меньше и который очков за три тура нынешнего первенства еще не терял.

Сегодня должны еще состояться матчи:

Металлург З (1) - Волынь (1)

Кривбасс (2) - Ильичевец (4)

...а завтра тур завершат: Заря (1) - Карпаты (4)

Днепр (9) - Оболонь (1)

Металлург Д (4) - Металлист (4)

Напомним, что вчера сыграли:

Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)

Ворскла - Таврия 0:0