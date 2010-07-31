Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины
07:50, 31 июля 2010Спорт
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Шахтер увозит из Киева 3 очка
Завершаются сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)
Ворскла - Таврия 0:0
Завтра тур продолжится матчами (набранные очки):
Севастополь (5) - Динамо (7)
Металлург З (1) - Волынь (1)
Кривбасс (2) - Ильичевец (4)
...и завершится послезавтра:
Заря (1) - Карпаты (4)
Днепр (9) - Оболонь (1)
Металлург Д (4) - Металлист (4)
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