Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины

Шахтер увозит из Киева 3 очка

Завершаются сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу. Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47) Ворскла - Таврия 0:0 Завтра тур продолжится матчами (набранные очки): Севастополь (5) - Динамо (7) Металлург З (1) - Волынь (1) Кривбасс (2) - Ильичевец (4) ...и завершится послезавтра: Заря (1) - Карпаты (4) Днепр (9) - Оболонь (1) Металлург Д (4) - Металлист (4)

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