Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины

07:50, 31 июля 2010
Спорт
3668

Шахтер увозит из Киева 3 очка

Завершаются сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47)

Ворскла - Таврия 0:0

Завтра тур продолжится матчами (набранные очки):

Севастополь (5) - Динамо (7)

Металлург З (1) - Волынь (1)

Кривбасс (2) - Ильичевец (4)

...и завершится послезавтра:

Заря (1) - Карпаты (4)

Днепр (9) - Оболонь (1)

Металлург Д (4) - Металлист (4)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter