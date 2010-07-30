Донецкий Металлург подписал 21-летнего нигерийца

Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) подписал трехлетний контракт с центральным защитником национальной сборной Нигерии Айоделе АДЕЛЕЙЕ.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на спортивного директора Вардана ИСРАЕЛЯНА.

По его словам, договоренность о подписании контракта была достигнута с 21-летним А.АДЕЛЕЙЕ еще до начала чемпионата мира в ЮАР.

«После окончания Чемпионата мира мы предоставили возможность АДЕЛЕЙЕ отдохнуть. На этой неделе он присоединился к нашей команде и уже провел две тренировки», - сказал В.ИСРАЕЛЯН.

Он отметил, что последние 3,5 года А.АДЕЛЕЙЕ выступал за клуб «Спарта» из Роттердама (Голландия), где хорошо себя зарекомендовал и был приглашен в национальную сборную Нигерии.

«Несмотря на молодой возраст, АДЕЛЕЙЕ является одним из ведущих игроков мира на своей позиции: в 2005 году он стал лучшим защитником Чемпионата мира среди юношей U-17, а в 2008 году на Олимпиаде в Пекине стал серебряным призером», - указал спортивный директор «Металлурга».

И.ИСРАЕЛЯН также уточнил, что презентация новобранца «Металлурга» состоится сегодня вечером на учебно-тренировочной базе клуба.