"Нигерийский кошмар" подписал контракт на бой с Кличко

Сэмюэль Питер по прозвищу "Нигерийский кошмар" подписал контракт на проведение боя с чемпионом мира по версии IBF Владимиром Кличко, поединок боксеров-супертяжеловесов пройдет 11 сентября во Франкфурте, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Fightnews.com.

Питер поставил свою подпись под контрактом в Лас-Вегасе в штаб-квартире компании Top Rank, соответствующее заявление сделал известный промоутер Боб Арум. Произошло это событие через сутки после того, как Арум рассказал, что договоренность о проведении боя между Кличко-младшим и нигерийцем достигнута.

Кличко (54 победы в 57 боях) и Питер (34 победы в 37 боях) уже встречались на ринге в 2005 году. Тогда нигериец трижды отправлял в нокдаун украинца, но Кличко все же удалось победить решением судей.

"Кличко знает, кто выиграл тот бой. На этот раз я собираюсь отправить его в нокаут. Это не займет у меня много времени", - заявил 29-летний Питер.

Нигериец выступит во Франкфурте вместо россиянина Александра Поветкина, который так и не сумел договориться с командой украинского боксера и не подписал контракт на бой.