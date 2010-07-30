Бессонов об игре со Спартаком: когда не забиваешь ты - забивают тебе

Главный тренер "Днепра" Владимир Бессонов после игры 3 квалификационного раунда Лиги Европы с сербским "Спартаком" (1:2) назвал своего соперника организованной командой.

"Когда не забиваешь ты - забивают тебе. Этот матч показал, что "Спартак" - организованная команда. Желание у них перехлестывало.

Мы же не реализовали много моментов и в первом, и во втором тайме. Но есть ответный матч, где мы будем решать задачу прохода дальше".

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