Результаты матчей Лиги Европы
В третьем отборочном раунде - 70 команд
29 июля сыграны первые матчи третьего отборчного раунда Лиги Европы.
ЦСКА (София) - Клифтонвилл 3:0. (Матч прошел 27 июля)
Сибирь - Аполлон 1:0
Спартак (Златибор-Вода) - Днепр (Днепропетровск) 2:1Днепр (Могилев) - Баник 1:0
Берое (Стара-Загора) - Рапид (Вена) 1:1
МЮПА - Тимишоара 1:2
Интер (Турку) - Генк 1:5
Рух (Хожув) - Аустрия (Вена) 1:3
Карпаты - Зестапони 1:0Эльфсборг - Тетекс 5:0
Мольде - Штутгарт 2:3
Утрехт - Люцерн 1:0
Рандерс - Лозанна-Спорт 2:3
Олесунн - Мазервелл 1:1
АПОЕЛ - Яблонец 1:0
Оденсе - Зриньски 5:3
Кальмар - Левски 1:1
Маккаби (Хайфа) - Динамо (Минск) 1:0
Висла (Краков) - Карабах 0:1
Серкль - Анортосис 1:0
Динамо (Бухарест) - Хайдук 3:1
Галатасарай - ОФК 2:2
Нордшелланд - Спортинг 0:1
Марибор - Хиберниан 3:0
Црвена Звезда - Слован (Братислава) 1:2
Виктория (Пльзень) - Бешикташ 1:1
Олимпиакос - Маккаби (Тель-Авив) 2:1
Штурм - Динамо (Тбилиси) 2:0
Дьор - Монпелье 0:1
Маритиму - Бангор Сити 8:2
Шэмрок Роверс - Ювентус 0:2
Алкмаар - Гетеборг 2:0
Ягеллония - Арис 1:2
Работнички - Ливерпуль 0:2
Будучност - Брондбю 1:2
Ответные матчи - 5 августа.
Напомним, что в матчах третьего отборочного раунда играют 40 победителей второго раунда и 30 команд - обладателей Кубков стран, занимающих в рейтинге УЕФА 16-28 место, или клубов, занявшие 2-6 места в странах с 1 по 18 в том же рейтинге.