Результаты матчей Лиги Европы

29 июля сыграны первые матчи третьего отборчного раунда Лиги Европы.

ЦСКА (София) - Клифтонвилл 3:0. (Матч прошел 27 июля)

Сибирь - Аполлон 1:0

Спартак (Златибор-Вода) - Днепр (Днепропетровск) 2:1 Днепр (Могилев) - Баник 1:0

Берое (Стара-Загора) - Рапид (Вена) 1:1

МЮПА - Тимишоара 1:2

Интер (Турку) - Генк 1:5

Рух (Хожув) - Аустрия (Вена) 1:3

Карпаты - Зестапони 1:0 Эльфсборг - Тетекс 5:0

Мольде - Штутгарт 2:3

Утрехт - Люцерн 1:0

Рандерс - Лозанна-Спорт 2:3

Олесунн - Мазервелл 1:1

АПОЕЛ - Яблонец 1:0

Оденсе - Зриньски 5:3

Кальмар - Левски 1:1

Маккаби (Хайфа) - Динамо (Минск) 1:0

Висла (Краков) - Карабах 0:1

Серкль - Анортосис 1:0

Динамо (Бухарест) - Хайдук 3:1

Галатасарай - ОФК 2:2

Нордшелланд - Спортинг 0:1

Марибор - Хиберниан 3:0

Црвена Звезда - Слован (Братислава) 1:2

Виктория (Пльзень) - Бешикташ 1:1

Олимпиакос - Маккаби (Тель-Авив) 2:1

Штурм - Динамо (Тбилиси) 2:0

Дьор - Монпелье 0:1

Маритиму - Бангор Сити 8:2

Шэмрок Роверс - Ювентус 0:2

Алкмаар - Гетеборг 2:0

Ягеллония - Арис 1:2

Работнички - Ливерпуль 0:2

Будучност - Брондбю 1:2

Ответные матчи - 5 августа.

Напомним, что в матчах третьего отборочного раунда играют 40 победителей второго раунда и 30 команд - обладателей Кубков стран, занимающих в рейтинге УЕФА 16-28 место, или клубов, занявшие 2-6 места в странах с 1 по 18 в том же рейтинге.