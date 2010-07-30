В Киеве состоится турнир памяти Лобановского

В Киеве 10-11 августа состоится Международный турнир по футболу памяти Валерия Лобановского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение о содействии Федерации футбола Украины в организации указанного мероприятия подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Турнир пройдет на столичных стадионах «Динамо» и «Оболонь-Арена». В спортивном мероприятии примут участие молодежные национальные сборные команды Украины, России, Турции и Ирана.

С целью эффективного сотрудничества столичной администрации с Федерацией футбола создан организационный комитет по подготовке и проведению Международного турнира по футболу памяти Валерия Лобановского. Возглавили оргкомитет заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО и первый вице-президент ФФУ Борис ВОСКРЕСЕНСКИЙ. В состав комитета также вошли руководители профильных управлений города, заслуженные деятели спорта, представители центральных органов исполнительной власти.