Днепр начал сезон в Лиге Европы с двух пенальти

Сегодня первый игровой день третьего отборочного раунда Лиги Европы. Всего будет сыграно 35 матчей, в двух из которых уже сыграли представители Украины: Днепр и Карпаты.

Спартак (Златибор-Вода) - Днепр (Днепропетровск) 2:1 (Торбица 16 пен., 90 пен. - Кравченко 23).

Карпаты - Зестафони 1:0 (Худобяк 6).

Ответные игры - 5 августа.

Напомним, что в матчах третьего отборочного раунда играют 40 победителей второго раунда и 30 команд - обладателей Кубков стран, занимающих в рейтинге УЕФА 16-28 место, или клубов, занявшие 2-6 места в странах с 1 по 18 в том же рейтинге.