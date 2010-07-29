Тренер голландцев «подложил свинью» Маркевичу

Для главного тренера сборной Украины Мирона Маркевича стала неожиданностью новость, что главный тренер голландцев Ван Марвейк на товарищескую игру, которая пройдет в Донецке 11 августа, везет резервный состав, где не будет ни одного серебряного призера ЧМ в ЮАР.

"Я ничего не знал о планах голландцев выставить на игру резервный состав. Мне раньше сказали, что не будет лишь нескольких игроков основы. Хотя на подготовку к самой игре, это никак не повлияет. Команда собирается 9 августа в Киеве, а 10 мы вылетаем в Донецк", - рассказал Маркевич в комментарии "Чемпиону".

Также наставник украинцев рассчитывает в поддержку болельщиков на "Донбасс-Арене". Хотя стоимость билетов как для товарищеского матча и великоватая (50-220 грн), но Маркевич надеется, что большинство билетов будут в диапазоне от 50 до 100 гривен.