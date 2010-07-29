Лига чемпионов: шансы Динамо получить соперника полегче - малы

В нынешней Лиге чемпионов «Динамо» для выхода в групповой турнир предстоит преодолеть два барьера в лице конкурентов по отборочному «турниру 15». Отметим, что за последние 12 лет киевляне лишь один раз оказались за бортом основного раунда соревнований, когда летом 2005 года споткнулись о швейцарский «Тун». Напомним, что теперь представители 15-ти ведущих стран (по местам в таблице коэффициентов) проходят отборочные раунды отдельно от остальных претендентов. Клубный коэффициент позволил «Динамо» в 3-м отборочном раунде входить в число «сеяных». А вот попасть в «топ-посев» в последнем раунде квалификации динамовцы смогут только в том случае, если, во-первых, пробьются туда (результат первого матча против «Гента» (3:0) говорит о том, что это должно случиться), а во-вторых, при условии, что хотя бы двое из тройки «Зенит» - «Аякс» - «Фенербахче» (команды, имеющие клубный коэффициент выше, чем «Динамо»), споткнутся на первом сопернике.

Напомним, как провела эта тройка первые матчи 3-го отборочного раунда.

«Зенит» на выезде довольствовался нулевой ничьей в матче с «Унирей», что дает определенные преимущества команде Лучано Спаллетти в ответном поединке в Санкт-Петербурге.

«Фенербахче» в гостях забил два мяча в ворота «Янг Бойз» (2:2), что дает турецкой команде хорошие шансы в ответном матче в Стамбуле.

«Аякс» дома разошелся миром с ПАОКом (1:1) и, несмотря на то, что 4 августа в Салониках его ждет очень непростая игра, всё еще сохраняет шансы на благополучный исход противостояния.

Таким образом, шансы киевлян получить соперника полегче, на сегодняшний день выглядят маловероятными.

В 4-м отборочном раунде (жеребьевка состоится 6 августа) 10 команд «турнира 15» разыграют 5 путевок в групповой турнир. И если, «Динамо» окажется в числе «несеяных», то среди возможных соперников киевлян будут «Севилья», «Вердер», «Зенит», «Тоттенхэм», «Аякс» («Фенербахче»). Если, всё же динамовцы попадут в «топ-посев», то в списке конкурентов окажутся победитель пары «Брага» - «Селтик», «Сампдория», «Осер», а также двое из тройки «Униря», ПАОК, «Янг Бойз».

Спорт-Экспресс в Украине