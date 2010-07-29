Результаты матчей Лиги чемпионов

07:24, 29 июля 2010
Спорт
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Второй день третьего отборочного раунда

Сегодняшними играми продолжился третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Актобе - Хапоэль (Тель-Авив) 1:0

БАТЭ - Копенгаген 0:0

Шериф - Динамо (Загреб) 1:1

Дебрецен - Базель 0:2

Янг Бойз - Фенербахче 2:2

АИК - Русенборг 0:1

Партизан - ХИК 3:0

Аякс - ПАОК 1:1

Брага - Селтик 3:0

Напомним, что вчера сыграли:

Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)

Омония - Зальцбург 1:1

Литекс - Жилина 1:1

Униря - Зенит 0:0

Спарта - Лех 1:0

ТНС - Андерлехт 1:3

Ответные матчи 3-4 августа

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