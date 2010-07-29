Результаты матчей Лиги чемпионов
07:24, 29 июля 2010Спорт
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Второй день третьего отборочного раунда
Сегодняшними играми продолжился третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
Актобе - Хапоэль (Тель-Авив) 1:0
БАТЭ - Копенгаген 0:0
Шериф - Динамо (Загреб) 1:1
Дебрецен - Базель 0:2
Янг Бойз - Фенербахче 2:2
АИК - Русенборг 0:1
Партизан - ХИК 3:0
Аякс - ПАОК 1:1
Брага - Селтик 3:0
Напомним, что вчера сыграли: Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)
Омония - Зальцбург 1:1
Литекс - Жилина 1:1
Униря - Зенит 0:0
Спарта - Лех 1:0
ТНС - Андерлехт 1:3
Ответные матчи 3-4 августа
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