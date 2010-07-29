Результаты матчей Лиги чемпионов

Второй день третьего отборочного раунда

Сегодняшними играми продолжился третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Актобе - Хапоэль (Тель-Авив) 1:0 БАТЭ - Копенгаген 0:0 Шериф - Динамо (Загреб) 1:1 Дебрецен - Базель 0:2 Янг Бойз - Фенербахче 2:2 АИК - Русенборг 0:1 Партизан - ХИК 3:0 Аякс - ПАОК 1:1 Брага - Селтик 3:0 Напомним, что вчера сыграли: Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1) Омония - Зальцбург 1:1 Литекс - Жилина 1:1 Униря - Зенит 0:0 Спарта - Лех 1:0 ТНС - Андерлехт 1:3 Ответные матчи 3-4 августа

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