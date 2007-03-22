Пресс-служба ”Шахтера” лишила аккредитации газету ”Команда”

Сегодня пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) лишила аккредитации газету "Команда" и требует извинений перед президентом клуба, командой и болельщиками.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФК "Шахтер", текстом которого располагает корреспондент УНИАН.

"Клуб прекращает всякое сотрудничество с этим изданием (газетой "Команда" - УНИАН) до тех пор, пока на его страницах не будут принесены официальные извинения ФК "Шахтер", его президенту, команде, донецким болельщикам. С обозначенного издания снимается аккредитация на матчи с участием команды "Шахтер", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что "тренерам, игрокам, работникам клуба будет предложено отказаться от интервью и любых комментариев журналистам газеты "Команда".

Пресс-служба "Шахтера" акцентирует, что после выхода в эфир ТРК "Украина" программы "Футбольный уик-энд" на ее ведущего Александра ДЕНИСОВА "обрушился шквал агрессивных публикаций на страницах газеты "Команда". "Естественно, надо быть очень наивным человеком, чтобы предположить, что кампания является случайным всплеском активности болельщиков. Никаких сомнений, что давление организовано и спланировано", убеждена пресс-служба "Шахтера".

"Это не первый случай, когда "Команда" использует подобную методику борьбы с журналистами, тренерами и футболистами, которые оказались неугодны хозяевам газеты", указывает пресс-служба донецкого клуба, упрекая газету, в частности, в применении в своих публикациях грубых выражений "волна нечистот из Донецка", "метание фекалий", "донецкая объективность, само собой, на собственную "кривую рожу" не распространяется".

Пресс-служба также указывает, что "до определенного момента ФК "Шахтер" оставался в качестве наблюдателя", пока в публикации газеты от 22 марта 2007 года под заголовком "Чем пахнет по воскресеньям?" газета допустила "оскорбительные высказывания в адрес Донецка в целом, "Шахтера", его президента, тренера, донецких журналистов и болельщиков".

Пресс-служба "Шахтера" заявляет, что "в связи с неуважительным, агрессивным, оскорбительным тоном публикаций в газете "Команда", "клуб прекращает всякое сотрудничество с этим изданием до тех пор, пока на его страницах не будут принесены официальные извинения ФК "Шахтер", его президенту, команде, донецким болельщикам".

"Надеемся, что у редакции "Команды" хватит смелости признать свои ошибки, а у ее учредителей – здравого смысла, чтобы понять бесперспективность избранного газетой пути", говорится в заявлении пресс-службы "Шахтера".