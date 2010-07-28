Первый национальный отказался от трансляции Лиги Европы

С 1-го августа на Первом канале появится новый спортивный проект «Мужской клуб». Программа будет выходить по будням в 19.30, а по воскресеньям - в 21.40, за исключением тех дней, на которые будут приходиться прямые трансляции баскетбольных и футбольных матчей. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на источники.

Проект начнется с трансляции архивных боксерских поединков при участии лучших украинских спортсменов. Каждый поединок будет дополнен 15-минутной студией с известными личностями спортивного мира.

В конце августа планируется показать в прямом эфире бои за звание Чемпиона мира по версиям WBA и EBU. В дальнейшем проект будет дополнен, кроме бокса, реслингом, единоборствами и другими интересными для мужской аудитории видами спорта.

Также Первый национальный будет транслировать первые юношеские Олимпийские игры, права на которые были закуплены НТКУ вместе с зимней Олимпиадой в рамках соглашения с EBU.

Что касается прав на трансляцию матчей Лиги Европы, согласно источникам ТК, Первый канал отказался от идеи их закупки из-за невыгодных условий и необоснованно, по мнению НТКУ, завышенных цен.