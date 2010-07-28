В Аргентине объявили об отставке Марадоны

Представитель АФА Эрнесто Бьяло официально объявил об отставке Диего Армандо Марадоны с поста тренера сборной Аргентины.

После того, как позавчера уже экс-наставник не сумел договориться с президентом АФА Хулио Грондоной по своим помощникам, исполнительный комитет организации единогласно проголосовал за отставку всего тренерского штаба.

Пока же не выбран новый рулевой Альбиселесте, руководить командой будет тренер молодежки Серхио Батиста. Он же выведет команду 11 августа на игру с Ирландией. А вот генеральный директор сборных Карлос Билардо, открыто конфликтовавший с Марадоной, свою работу продолжит.

Football.ua