Газзаев: боялись пропустить контратаку

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" выглядело намного лучше "Гента".

Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер киевлян Валерий Газзаев.

"Игра вышла нервной, ведь боялись пропустить контратаку. К счастью, мы ее не пропустили. Очень хорошо сыграли в обороне не только защитники, но и вся команда. В таких играх очень важно в домашнем матче не пропустить гол. Отсюда волнение игроков", - сказал он.

"Очень важно, что в конце счет стал 3:0. По игре мы имели полное преимущество, потому что наша команда гораздо класснее и умелее. В этом нет сомнений. Я доволен результатом и игрой наших игроков. Тем более, учитывая, что у нас 10 игроков не смогли принять участие в игре. Девять травмированных, и один еще в Бразилии", - прибавил Газзаев.

По словам наставника, Бертольо был заменен не потому, что сыграл плохо, а это была тактическая замена.

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