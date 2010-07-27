Динамо открывает победой сезон Лиги чемпионов

Есть запас мячей для ответной игры

Матчем третьего отборочного раунда Динамо (Киев) открыло сезон в Лиге чемпионов УЕФА. Динамо – Гент (Бельгия) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1) Ответная игра 4 августа. Сегодня в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов также играли: Омония - Зальцбург 1:1 Литекс - Жилина 1:1 Униря - Зенит 0:0 Спарта - Лех 1:0 ТНС - Андерлехт 1:3 На завтра назначены встречи: Актобе - Хапоэль (Тель-Авив) БАТЭ - Копенгаген Шериф - Динамо (Загреб) Дебрецен - Базель Янг Бойз - Фенербахче АИК - Русенборг Партизан - ХИК Аякс - ПАОК Брага - Селтик

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