Динамо открывает победой сезон Лиги чемпионов
21:49, 27 июля 2010Спорт
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Есть запас мячей для ответной игры
Матчем третьего отборочного раунда Динамо (Киев) открыло сезон в Лиге чемпионов УЕФА.
Динамо – Гент (Бельгия) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)
Ответная игра 4 августа.
Сегодня в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов также играли:
Омония - Зальцбург 1:1
Литекс - Жилина 1:1
Униря - Зенит 0:0
Спарта - Лех 1:0
ТНС - Андерлехт 1:3
На завтра назначены встречи:
Актобе - Хапоэль (Тель-Авив)
БАТЭ - Копенгаген
Шериф - Динамо (Загреб)
Дебрецен - Базель
Янг Бойз - Фенербахче
АИК - Русенборг
Партизан - ХИК
Аякс - ПАОК
Брага - Селтик
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