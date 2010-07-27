Динамо открывает победой сезон Лиги чемпионов

21:49, 27 июля 2010
Спорт
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Есть запас мячей для ответной игры

Матчем третьего отборочного раунда Динамо (Киев) открыло сезон в Лиге чемпионов УЕФА.

Динамо – Гент (Бельгия) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)

Ответная игра 4 августа.

Сегодня в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов также играли:

Омония - Зальцбург 1:1

Литекс - Жилина 1:1

Униря - Зенит 0:0

Спарта - Лех 1:0

ТНС - Андерлехт 1:3

На завтра назначены встречи:

Актобе - Хапоэль (Тель-Авив)

БАТЭ - Копенгаген

Шериф - Динамо (Загреб)

Дебрецен - Базель

Янг Бойз - Фенербахче

АИК - Русенборг

Партизан - ХИК

Аякс - ПАОК

Брага - Селтик

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