Завтра финал Кубка Украины по футболу среди женщин

В Сумах 28 июля на стадионе «Юбилейный» в 18.00 начнется финальный матч Кубка Украины по футболу среди женщин. Трофей разыграют две сильнейшие на сегодняшний день команды, неоднократные чемпионы страны и обладатели национального Кубка – «Легенда-ШВСМ» (Чернигов) и «Жилстрой-1» (Харьков).

Как передает корреспондент УНИАН, предполагалось, что стоимость билетов на матч составит 5 и 10 гривен, однако в последний момент было принято решение сделать вход на этот матч для болельщиков бесплатным. Ассоциация женского футбола всерьез заинтересована в том, чтобы уже осенью женская сборная Украины свои отборочные поединки чемпионата Европы проводила именно на «Юбилейном».