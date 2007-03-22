Состоится открытый бильярдный турнир «Русская Пирамида»

25 марта 11:00 в бильярдном клубе «Страйк» (пр-т Победы 84, станция метро «Нивки») пройдет открытый бильярдный турнир «Русская Пирамида». К участию в турнире приглашаются представители компаний и средств массовой информации. Стоимость участия – 80 грн. Турнир проводится при поддержке: «Ассоциация Развития Бизнеса» Информационный партер - УНИАН Регистрация e-mail: arb@arb.kiev.ua , условия участия по тел. моб.80503106958 arb@arb.kiev.ua www.arb.kiev.uafoot

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter