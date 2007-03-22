Состоится открытый бильярдный турнир «Русская Пирамида»

12:32, 22 марта 2007
Спорт
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25 марта 11:00 в бильярдном клубе «Страйк» (пр-т Победы 84, станция метро «Нивки») пройдет открытый бильярдный турнир «Русская Пирамида».

К участию в турнире приглашаются представители компаний и  средств массовой информации. Стоимость участия – 80 грн.

Турнир проводится при поддержке: «Ассоциация Развития Бизнеса»

Информационный партер - УНИАН

Регистрация e-mail:   arb@arb.kiev.ua , условия участия по тел. моб.80503106958

arb@arb.kiev.ua

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