«Динамо» стартует в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня вице-чемпион Украины по футболу киевское «Динамо» проведет первый поединок в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В столицу Украины прибыл вице-чемпион Бельгии клуб «Гент».

Во встрече в Киеве не смогут сыграть несколько ведущих футболистов бельгийского клуба, в частности, слованец Марко Шулер, который получил дисквалификацию.

Главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев также не может рассчитывать на всех сильнейших. Болельщиков тревожит вратарская позиция: опытному 35-летнему голкиперу Александру Шовковскому вчера в Германии сделали диагностическую артроскопию в связи со старой травмой плеча.

Через неделю в Бельгии состоится ответный матч.

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» не будет играть в квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА. Горняки будут стартовать в самом престижном клубном футбольном турнире Европы из групповой стадии.

Радио Свобода