«Динамо» стартует в квалификации Лиги чемпионов
09:22, 27 июля 2010Спорт
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Составы будут не самыми сильными
|Валерий Газзаев
Во встрече в Киеве не смогут сыграть несколько ведущих футболистов бельгийского клуба, в частности, слованец Марко Шулер, который получил дисквалификацию.
Главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев также не может рассчитывать на всех сильнейших. Болельщиков тревожит вратарская позиция: опытному 35-летнему голкиперу Александру Шовковскому вчера в Германии сделали диагностическую артроскопию в связи со старой травмой плеча.
Через неделю в Бельгии состоится ответный матч.
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» не будет играть в квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА. Горняки будут стартовать в самом престижном клубном футбольном турнире Европы из групповой стадии.
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