Смогут ли болельщики увидеть матч Спартак - Днепр?

После того, как ни один из двух матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Карпатами" и "Рейкьявиком" не транслировался ни на одном из украинских каналов, болельщиков тревожит судьба трансляций следующих еврокубковых матчей наших клубов.

Несколько дней назад стало известно, что права на показ поединка квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Гент" приобрела телекомпания ICTV, которая покажет эту игру в прямом эфире. В понеделник стало известно, что болельщики смогут увидеть и домашний матч "Карпат" с грузинским "Зестафони". Трансляцию осуществит ТК "Футбол", о чем было объявлено на официальном сайте телеканала. А вот выездная встреча "Днепра" с сербским "Спартаком", похоже, останется без внимания украинского ТВ. До начала игры остается не так уж много времени, но даже слухов о ее возможной трансляции нет.

Также на даный момент не известна судьба ответных поединков. По всей видимости, она будет решаться в последний момент. Поэтому в очередной раз приходится констатировать, что футбол по-прежнему не интересен отечественным телеканалам. Даже тем, которые ориентированы на спортивную аудиторию, сетует Спорт-Экспресс в Украине.