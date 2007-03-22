Рома торгуется с Шахтером за Марику

Итальянская «Рома» вновь устремила свое внимание на румынского нападающего «Шахтера» Чиприана Марику.

В свое время молодого нападающего посоветовал его соотечественник защитник «Ромы» Кристиан Киву, но тогда украинцы отказывались вести переговоры о продаже.

После очного противостояния «Ромы» и «Шахтера» в Лиге чемпионов, «джалоросси» были впечатлены игрой Марики. К тому же его гол принес «Шахтеру» победу над римлянами. Учитывая, что «Рома» отказалась выкупать контракт Франческо Тавано, Марика снова является одной из основных целей романисти на ближайшем трансферном рынке. На данный момент трансфер 21-летнего нападающего оценивается в шесть миллионов евро, передает «Террикон».

По информации портала sports.it, спортивный директор «Ромы» Даниэле Праде уже начал переговоры с руководством «Шахтера».

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