Матч Польша - Украина обслужит главное судейское открытие ЧМ-2010

Инициатива поляков

Главное судейское открытие прошедшего чемпионата мира - узбекский арбитр Ирматов - рассудит сборные Украины и Польши. Напомним, четвертого сентября в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными стран-хозяек Евро-2012. Как сообщает судейский портал Узбекистана uzreferee.com, с инициативой приглашения на поединок именно Равшана Ирматова выступила Федерация футбола Польши. Football.ua

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