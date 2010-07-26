Матч Польша - Украина обслужит главное судейское открытие ЧМ-2010
13:46, 26 июля 2010Спорт
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Инициатива поляков
Главное судейское открытие прошедшего чемпионата мира - узбекский арбитр Ирматов - рассудит сборные Украины и Польши.
Напомним, четвертого сентября в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными стран-хозяек Евро-2012.
Как сообщает судейский портал Узбекистана uzreferee.com, с инициативой приглашения на поединок именно Равшана Ирматова выступила Федерация футбола Польши.
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